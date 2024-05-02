Москва, 2 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Московская неделя предпринимательства (МНП) пройдет с 16 по 26 мая. В рамках крупнейшего бизнес-события столицы состоится серия мероприятий — Московская неделя интерьера и дизайна (МНИД), Московский предпринимательский форум (МПФ), День без турникетов и фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес».

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Московская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 26 мая

Тема Московской недели предпринимательства этого года — «Все по делу». Флагманским событием станет Московский предпринимательский форум, призванный помочь представителям компаний и стартапов найти партнеров и инвестиции, начать своё дело, а также поспособствовать обмену опытом и мнениями. Мероприятие пройдет в кластере «Ломоносов».

«Московская неделя предпринимательства — это не просто мероприятие для бизнеса, хотя, безусловно, акцент мы делаем именно на этом. Тем не менее, тематические блоки, из которых состоит Неделя предпринимательства, будут интересны гостям и участникам разных возрастов», — сказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома (в центре)

Она добавила, что программа Недели предпринимательства составлена максимально разнообразно.

С 16 по 19 мая пройдет Московская неделя интерьера и дизайна — это крупнейшее отраслевое событие в России, которое объединит на одной площадке ведущих производителей мебели и предметов интерьера, дизайнеров всей страны, а также жителей и гостей столицы. Свою продукцию на выставке представят более 800 отечественных и зарубежных производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта. Московская неделя интерьера и дизайна впервые начнётся с показа для профессионального сообщества. Представители индустрии обсудят с производителями потенциальное сотрудничество. В переговорах примут участие делегации из Китая, Индии и других дружественных стран.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Московская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 26 мая

С 21 по 24 мая состоится Московский предпринимательский форум. В первый день гостей приглашают принять участие в Дне франчайзинга, который соберет представителей различных российских брендов и компаний, а также москвичей, заинтересованных в открытии собственной франшизы.

На второй и третий дни форума посетителей и участников ждут панельные дискуссии, кейс-шоу стартапов, мастер-классы топовых экспертов и выступления лидеров рынка.

Также гости форума познакомятся с новыми лицами бизнеса — молодыми предпринимателями от 14 до 30 лет, создающими инновации, представителями семейного, династийного и социального предпринимательства. Участников ждут круглые столы, дискуссии и живые стратегические сессии с владельцами и топ-менеджерами компаний.

Для предпринимателей пройдут открытые мастер-классы по стратегии, маркетингу, продажам, финансам и масштабированию бизнеса. Эксперты поделятся лайфхаками по PR, работе со СМИ и блогерами, а также созданию личного бренда предпринимателя. Отдельно выступят лидеры бизнес-сообществ и крупных бизнес-клубов.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Московская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 26 мая

На протяжении всего форума будет работать выставка «Люди дела», на которой гости смогут ознакомиться с историями предпринимателей, чей пример может вдохновить других на новые свершения.

25 мая в Цифровом деловом пространстве на Покровке пройдет фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес». Это одновременно и деловое мероприятие, и место, где можно хорошо и с пользой провести время. Для тех, кого интересует, как сегодня Москва помогает мамам, которые занимаются предпринимательством, выступят женщины, открывшие свой бизнес.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Московская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 26 мая

С 20 по 26 мая пройдет «День без турникетов» — городская акция, которая предоставляет возможность москвичам и гостям столицы ознакомиться с деятельностью ведущих компаний Москвы в формате экскурсий, видеоэкскурсий, мастер-классов и интерактивов. В этом году проект ориентирован на высокотехнологичную сферу и пройдет на 102 площадках. Всего для гостей проведут 131 экскурсию, рассчитанную на три тысячи человек.