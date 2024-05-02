Висконсин, США, 2 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Полиция застрелила 14-летнего вооружённого подростка около здания средней школы в американском штате Висконсин. Об этом сообщил телеканал ABC News.

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«14-летний подозреваемый погиб в результате столкновения с полицией после сообщения о человеке с оружием около средней школы Висконсина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция получила сообщение о человеке с оружием около школы и отреагировала на угрозу. Погибший так и не успел зайти в школу, и никто не пострадал.

Генпрокурор штата Висконсин Джош Кол, сославшись на расследование, отказался отвечать на вопрос, стрелял ли подозреваемый. После происшествия все школы округа закрыли, но в скором времени занятия должны возобновить.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к лишению свободы Дженнифер и Джеймса Крамбли — родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорда. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершённые их несовершеннолетним ребёнком.

В ноябре 2021 года 15-летний подросток Итан Крамбли устроил стрельбу в школе Оксфорда. В результате стрельбы погибли четыре человека, ещё семеро получили ранения различной степени тяжести. Подростка приговорили к пожизненному сроку.