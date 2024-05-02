Курган, 2 мая, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В пострадавшем от паводков Кургане назначили нового временного руководителя. Им стал первый заместитель главы города Антон Науменко. Об этом 2 мая сообщили в городской администрации.

kurgan-city.ru Антон Науменко

Его кандидатуру на этот пост на внеочередном собрании депутаты Курганской городской думы поддержали единогласно.

«Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен первый заместитель главы города Кургана Антон Науменко», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Председатель городского заксобрания Игорь Прозоров напомнил о работе Науменко по укреплению дамбы Кургана. Он добавил, что в правительстве региона чиновник руководил управлением по обеспечению деятельности исполнительной власти.

«Учитывая управленческий и административно-хозяйственный опыт, работу Антона Анатольевича во время паводка, я уверен, что его работа на должности временно исполняющего полномочия главы города будет конструктивной и пойдет на пользу городу», — подчеркнул Прозоров.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку по собственному желанию. Её место заняла глава департамента социальной политики городской администрации Юлия Гурьянова, хорошо себя проявившая во время эвакуационных мероприятий.

Неблагоприятная ситуация с паводком в Курганской области начала складываться с 7 апреля. На следующий день в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана 30 апреля снизился до 843 сантиметров. По информации регионального главка МЧС, это на семь сантиметров ниже отметки «опасное явление».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 апреля заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.