Орел, 2 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В результате ночных атак украинских беспилотников в Орловской области повреждения получили две тяговые подстанции на станции Змиевка и две трансформаторные подстанции на станции Глазуновка. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В первом случае возгорания не возникло, но в обоих случаях произошло аварийное отключение питания. В результате атаки никто не пострадал, отметил собеседник агентства, но задержались несколько поездов.

Ранее 2 мая ИА Регнум писало, что беспилотник самолётного типа обнаружили утром на крыше трансформаторной подстанции в Курской области. Ночью Украина предприняла попытки атаковать дронами сразу несколько российских регионов, в частности критическую инфраструктуру. Как сообщило Минобороны РФ, ночью были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.