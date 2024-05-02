Париж, 2 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон отказался от идеи отправить войска западных стран в зону конфликта на Украине. Он сообщил об этом 2 мая на странице в соцсети X.

Hannibal Hanschke / Global Look Press

«Прекратим безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему», — написал политик.

Филиппо также заявил о необходимости прекращения оказания Парижем какой-либо военной помощи Киеву и начале мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая Макрон в очередной раз не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны Вооружёнными силами России.

В конце февраля Макрон заявил, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки войск в зону украинского конфликта. По его словам, французская сторона намерена сделать всё возможное, чтобы «не допустить» победы России в конфликте.

Агентство Bloomberg 16 апреля написало, что французский лидер начал нервничать после своих собственных попыток «застать врасплох» президента России Владимира Путина. Авторы публикации уточнили, что имеют в виду заявления Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта заявил, что Макрон очень старается понравиться США и провоцирует союзников по НАТО. Глава МИД уточнил, что французский лидер при этом преследует личные цели и не заботится о народе страны.