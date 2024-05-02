Москва, 2 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьёзно отнестись к заявлению лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука о событиях 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 48 человек.

Официальное интернет-представительство президента России

«Конечно же, в данном случае все слова Медведчука можно и нужно воспринимать абсолютно серьёзно, потому что он был внутри этих событий, он всё это видел изнутри», — заявил Песков.

Он также указал на чрезвычайную важность информации, которую сообщил украинский политик.

Как сообщало ИА Регнум, Медведчук назвал пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года массовым убийством противников госпереворота на Украине. Медведчук назвал исполнявшего в то время обязанности президента Украины Александра Турчинова одним из главных организаторов пожара в Доме профсоюзов.

Как рассказал Медведчук, в конце апреля 2014 года Турчинов провёл совещание при участии главы МВД Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), главы СБУ Валентина Наливайченко (внесён в пересень террористов и экстремистов), секретаря СНБО Андрея Парубия и экс-главы Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Они спланировали акцию устрашения, и через несколько дней произошёл пожар в Доме профсоюзов. Игорь Палица, назначенный вскоре главой Одесской области, непосредственно руководил расправой, сообщил Медведчук. Он заявил, что ответственность должны понести все перечисленные лица. У таких не должно быть сроков давности, подчеркнул политик.

Сегодня исполнилось десять лет со дня трагических событий в Одессе. В результате пожара в Доме профсоюзов, по официальным данным, погибли 48 и пострадали более 240 человек. Сторонники Майдана, в том числе «Правый сектор» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), подожгли здание, в котором находились противники госпереворота. Пытавшихся спастись от пожара находившиеся на улице нацисты жестоко убивали.

Песков сегодня, 2 мая, заявил, что в России могут официально признать геноцидом убийство людей в Доме профсоюзов, а также другие преступления киевского режима.