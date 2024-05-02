Москва, 2 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 2035 года. На эти цели направят более 3,7 трлн рублей. Об этом 2 мая, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Игорь Агеенко / РИА Новости

«По поручению главы государства утверждён третий этап работ до 2035 года на общую сумму более 3,7 трлн рублей. Инвестпроект позволит увеличить провозную способность этих магистралей со 180 млн тонн по итогам 2024 года до 210 млн тонн по итогам 2030 года и до 270 млн тонн по итогам 2032 года», ― уточнил Мишустин, слова которого привела пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Премьер-министр добавил, что работы будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, десять ― к БАМу, ещё две линии должны соединить магистрали между собой. В рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры запланировано возведение вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур. Также построят обход Хабаровского транспортного узла, проложат вторые главные пути на определённых участках, а также продолжат развитие Находкинского транспортного узла.

«Расширение Восточного полигона создаст новые возможности для промышленных предприятий. Особенно в добывающих и обрабатывающих секторах. Поможет также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути. Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места», ― добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, история современного БАМа началась в 1974 году, когда его объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которой задействовали в общей сложности более 2 млн человек. Им пришлось преодолеть одиннадцать полноводных рек и семь крупных горных хребтов. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия начала строительства БАМа заявил, что в горизонте десяти лет объём перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год.

На встрече с ветеранами — строителями магистрали 22 апреля российский лидер рассказал, что страна намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты, в проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн тонн.

Транссибирская магистраль — двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью от Москвы до Владивостока около 10 тыс. км. Это самая протяженная в мире железная дорога. Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Общая протяженность от Тайшета до Советской Гавани составляет почти 4,3 тыс. км.