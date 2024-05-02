Амстердам, 2 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Суд Амстердама рассмотрит апелляцию футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса 20 сентября. Об этом 2 мая сообщил нидерландский телеканал AT5.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Квинси Промес

По информации источника, прокуратура Нидерландов рассчитывает на личное присутствие 32-летнего Промеса в зале суда во время процесса.

При этом не уточняется, какую из апелляций будет рассматривать суд.

Как ранее передавало ИА Регнум, суд в ОАЭ назначил на 2 мая первое судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды.

Футболиста задержали в Дубае 1 марта при прохождении пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого он не смог вылететь из ОАЭ в Россию вместе с остальными игроками «Спартака».

Основанием для задержания Промеса в Дубае стало совершённое им ДТП. 1 мая дело закрыли. Сейчас футболист ждёт решения об экстрадиции в Нидерланды.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для спортсмена девять лет лишения свободы. Также в Нидерландах рассматривается дело о нападении Промеса с ножом на двоюродного брата.