Москва, 2 мая, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растёт. Хорошие показатели в целом», — отметил глава государства в начале встречи.

Путин отметил, что в регионе достигли хорошего прироста индекса промышленного производства — 6% ежегодно.

«И доля обрабатывающего производства 112% — тоже хороший показатель», — подчеркнул президент.

Также Путин обсудил с Дюминым социально-экономическое развитие региона. Особое внимание они уделили вопросам обеспечения граждан жильём, поддержки участников специальной военной операции и их семей, повышения качества медицинской помощи и усиления мер поддержки работников здравоохранения.

Путин поинтересовался у губернатора, как обстоят дела с расселением аварийного жилья. Он отметил, что это является одной из основных социальных проблем региона. Дюмин ответил, что предыдущий этап завершили досрочно, сейчас реализуется региональный проект, на финансирование которого выделено более 900 млн рублей, 230 семей уже переселили. Он добавил, что потребность остаётся высокой, нужно расселить ещё около 300 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Он отметил, что в Тульской области по многим из направлений выстроили системную работу и уже достигли серьёзных результатов.

Отмечалось, что в 2023 году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объём промышленной продукции — более чем на 1,5 трлн рублей. По этому показателю Тульская область впервые вышла на 3-е место в ЦФО. Введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% собственные доходы бюджета.