Москва, 2 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве на 59-м году жизни скончался вице-президент Федерации спортивной борьбы России и президент Всероссийской федерации грэпплинга Ризван Бочкаев. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Ризван Бочкаев

Бочкаев ушёл из жизни поздно вечером первого мая в своей квартире на севере столицы.

«В квартире на улице Новопесчаной скончался 58-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Ризван Султанович Бочкаев родился 21 августа 1965 года. Он был известным российским и международным спортивным функционером и тренером. С 2011 он стал старшим тренером по грэпплингу (стиль ближнего боя в единоборства) сборной команды России по спортивной борьбе. В том же году он создал общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Всероссийская федерация грэпплинга». Был президентом Всероссийской федерации грэпплинга. Затем возглавил Всемирный комитет грэпплинга в составе Объединённого мира борьбы (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы). В 2017 году Ризван Бочкаев был удостоен звания «заслуженный тренер России». А с конца 2020 года он был членом исполкома и вице-президентом Федерации спортивной борьбы России. Бочкаев был удостоен высшей награды Объединённого мира борьбы — «Золотого ордена» UWW. Ризван Султанович воспитал четверых сыновей, двое из них являются чемпионами мира по спортивной борьбе и мастерами спорта России международного класса.