Москва, 2 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Житель Кировской области, задолжавший банку более одного миллиона рублей, обокрал в Москве актрису, которая подрабатывает эскортницей. Мужчина пошёл на кражу, чтобы расплатиться с судебными приставами. Он вынес из квартиры девушки люксовые вещи, а также наличные деньги, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

23 марта неоднократно судимый 39-летний Виталий приехал в гости в центр Москвы к модели и актрисе. 31-летняя женщина известна своим участием в рекламной компании Gloria Jeans, в неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week, а также съёмками в одном из фильмов американского режиссёра Вадима Перельмана.

Как рассказал источник, с девушкой Виталий познакомился на сайте эскорт-услуг. Их встреча продлилась три часа, а позднее женщина заметила, что пропали брендовые вещи и деньги.

«Пропали: сумка Louis Vuitton за 400 тысяч, очки этого же бренда за 40 тысяч, 18 000 дирхам ОАЭ 452 000 рублей), 2300 долларов США (211 000 рублей) и 60 000 рублей. Клиент с собой также прихватил две зарядки на «iPhone» и еще несколько незначительных вещей. Общий ущерб составил более 1 100 000 рублей», — сообщил источник.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Оказалось, что Виталий уже был судим за подобные преступления, также привлекался и по другим статьям. Следователи выяснили, что в Кировской области Виталия разыскивают судебные приставы за долг в миллион рублей. В качестве залога суд взыскал с Виталия машину KIA OPTIMA.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропорту Красноярска задержали эскортницу, обокравшую свою коллегу в Москве. Девушка похитила у знакомой MacBook и кольцо Cartier, после чего купила билет на самолёт до Красноярска. План побега оказался неудачным — в аэропорту Красноярска девушку уже ждала полиция.