Москва, 8 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. У российских экспортеров появился виртуальный помощник, способный существенно сэкономить время и усилия при продвижении продукции за рубежом. На цифровой платформе «Мой экспорт», созданной по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», теперь доступен Единый каталог услуг (ЕКУ). Там собраны более 370 мер поддержки и услуг от более чем 70 организаций, включая государственные и региональные органы исполнительной власти, институты развития и финансовые организации.

Цифровая платформа «Мой экспорт»

По оценке гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, для успешной работы предпринимателям нужно решить ряд задач. Например, чтобы принять правильные маркетинговые управленческие решения, нужна аналитика по выбранному рынку. Бизнес нуждается и в других возможностях: финансовых услугах, консультациях по логистике или помощи при выходе на маркетплейсы. Важную роль играет и господдержка, с помощью которой, в том числе, бизнес получает компенсации и различные разрешительные документы.

«Эти группы задач мы постарались реализовать в виде сервисов. Сейчас на платформе существует более 125 услуг, навигация в них иногда будет сложной, поэтому мы презентуем наш новый сервис — «Единый каталог услуг», который позволяет совершенно в новом, проактивном формате навигировать вас по нашим мерам поддержки», — отметила Никишина.

Ключевыми преимуществами ЕКУ стали не только экономия времени на поиск необходимых услуг, прозрачность и понятность условий их получения, но и персонализированный подход, учитывающий конкретные задачи клиента.

Новый каталог доступен абсолютно для каждого, для входа в ЕКУ авторизация не нужна. Однако регистрация на цифровой платформе «Мой экспорт» позволит уже при входе в личный кабинет подобрать услуги, наиболее подходящие для каждого бизнесмена.

Число пользователей платформы уже превысило 30 тысяч: среди них как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. За 3,5 года работы сервиса они получили более 370 тысяч услуг, которые охватывают все этапы экспортного процесса.

К примеру, в 2023 году господдержка помогла предпринимателю Аслану Хуажеву вчетверо увеличить объем производства адыгейской соли.

«При запуске производства данного продукта мы изначально не делали акцент на внутренний региональный рынок. Основной целью было обеспечить его широкое распространение и узнаваемость во всех регионах нашей страны, аналогично нашему самому известному бренду — адыгейскому сыру», — отметил PR-директор предприятия Хуажев Аскер.

Свой продукт бизнесмен вывел на международный рынок в 2015 году. На сегодняшний день соль Хуажева продается в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Узбекистане, Германии и Израиле. Активно ведутся переговоры с Турцией, Вьетнамом и Китаем.

В Новосибирске господдержка помогла семейному предприятию «Фамильный текстиль», производящему более 80 видов подушек по собственной технологии, заключить девять экспортных контрактов на общую сумму почти 70 млн рублей. Сделать это удалось благодаря информационной и маркетинговой помощи РЭЦ. Кроме того, продукция компании прошла ряд испытаний по направлению «Надежность» и получила право размещать на своих подушках знак «Сделано в России».

«С начала 2020 года наше предприятие начало активно экспортировать свою продукцию в страны Евразийского экономического союза. В 2023 году мы провели полевые исследования рынка потребления в Беларуси, а также приняли участие в 47-й международной выставке-ярмарке оптовых продаж товаров легкой промышленности «BTI 2023», которая проходила в городе Минске», — отметил управляющий компании Сергей Загуляев.

В 2023 году при поддержке РЭЦ «Фамильный текстиль» также принял участие в казахстанской бизнес-миссии, что помогло укрепить существующие связи и заключить три новых международных контракта.

Петербургская научно-производственная фирма «Медтехника» благодаря поддержке смогла утроить экспортную выручку по итогам 2023 года. В последние десять лет компания экспортировала уникальные пневматические электронные жгуты и турникеты для остановки кровотечений в Казахстан и Белоруссию.

Увеличить экспорт, привлечь новых партнеров и расширить круг деловых контактов компании помогли регулярные встречи, вебинары, бизнес-миссии и форумы, организованные РЭЦ, торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Работа на экспорт позволяет по-новому взглянуть на наш продукт. Мы можем оценить, как потребители с другими стандартами и иным языком отнесутся к нему, особенно если они уже пользуются аналогичными изделиями других производителей или не имеют опыта использования подобной продукции», — отметил гендиректор «Медтехники» Сергей Белецкий. В 2024 году компания, по его словам, намерена расширить географию своего присутствия на международном рынке

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», реализуемому по решению президента России Владимира Путина, отечественные производители получают государственную поддержку на каждом этапе выхода на международные рынки.

Проконсультировать экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Найти актуальную информацию о доступных мерах поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт». На сегодняшний день число доступных услуг на ней достигло 125.

О доступных мерах господдержки предприниматели и все желающие смогут узнать на Дне экспорта, который пройдет 10 мая на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ (75-й павильон). Принять участие можно, зарегистрировавшись на странице мероприятия.