Москва, 2 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы, касающиеся международной безопасности, сообщил 2 мая на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарю президента задали вопрос, будет ли в ходе визита Путина в КНР обсуждаться тема контроля над ядерным вооружением в контексте деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил о планах посетить Китай в мае. Песков, комментируя эту информацию, заявил, что сроки визита в Китай пока не определены.

Официальный представитель Госдепа США 1 мая заявил, что в ноябре прошлого года Пекин отказался продолжать переговоры с Вашингтоном по вопросу контроля над ядерным оружием.

Американский дипломат рассказал о том, как китайская сторона отреагировала на предложение президента США Джо Байдена сделать «разумные шаги для борьбы с существенными рисками конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере»: Китай отказался от последующей встречи и не дал ответа на представленные США варианты.

За два месяца до этого, в сентябре 2023 года, Пентагон в опубликованной стратегии по противодействию оружию массового поражения назвал Россию и Китай основными угрозами для США.