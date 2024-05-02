Москва, 2 мая, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Москве мужчина домогался несовершеннолетней девочки на станции МЦД «Окружная», сообщил источник ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По словам собеседника агентства, неизвестный приблизился к школьнице возле турникетов и совершил развратные действия. Данные о том, начата ли проверка и ведутся ли поиски злоумышленника, пока не поступали.

В сентябре ИА Регнум узнало, что в Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Инцидент произошёл на станции «Текстильщики».