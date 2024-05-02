Москва, 2 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Работу метро и Московского центрального кольца в ночь на 5 мая продлят до 02:00 мск. Об этом 2 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой», — написал он.

Как сообщил градоначальник, инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам во время пасхальных богослужений будут дежурить на станциях около крупнейших храмов — «Кропоткинской» и «Бауманской».

Свыше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев в ночь на 5 мая будут перевозить пассажиров до 03:30 мск, а 16 ночных маршрутов продолжат работу, отметил Собянин.

Он добавил, что 5, 12 и 14 мая «Мосгортранс» организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Собянин рассказал, что в Москве праздничные гуляния в честь фестиваля «Пасхальный дар» пройдут более чем в 60 локациях, в том числе на традиционных фестивальных площадках, парках и прихрамовых территориях. Мэр Москвы уточнил, что большинство площадок предоставят возможность поддержать участников спецоперации.

Во время гуляний желающие смогут принять участие в акции «Пасхальное дерево добра», а также поддержать проект «Четвероногий друг», взяв собаку или кошку из приюта. Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц, добавил Собянин.