Новосибирск, 2 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Здание склада загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Новосибирске. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба МЧС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Новосибирске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит склад с автозапчастями на 4000 квадратных метрах», — проинформировало ведомство.

Отмечается, что к тушению привлекли более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в Забайкальском крае в садовом товариществе вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в дачном посёлке, а затем перешло на лесной массив. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров.

В прокуратуре проинформировали, что в результате пожара около 40 дачных построек получили повреждения. Огонь перешёл в лесной массив. Ведомство организовало проверку исполнения требований пожарной безопасности, отдельно оценят действия контролирующих органов.