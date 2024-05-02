Москва, 2 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это очень важный, отправной показатель, к которому привязаны многие начисления, включая социальные выплаты и штрафы. Но его повышение, увы, может повлечь и побочные эффекты. Например, стимулировать инфляцию. Чтобы избежать негативного развития событий, необходимы научно обоснованные расчёты. Кроме того, важно сопровождать повышение МРОТ определёнными системными мерами.

Дарья Антонова ИА Регнум

Такую оценку озвучил корреспонденту ИА Регнум главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, комментируя сообщение о том, что ряд российских депутатов выступил с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с нынешних 19,2 тысячи рублей.

«Минимальная зарплата — это очень важный показатель, потому что она определяет не только минимум, который работодатель обязан выплатить сотруднику. К ней привязаны расчёты самых разных начислений, включая многие социальные выплаты и некоторые штрафы. Зарплаты, конечно, в первую очередь. Но иногда разница по зарплате может устанавливаться между какими-то звеньями подчинённых, например, в три, пять или десять «минималок». И так далее. То есть разные субъекты по-разному привязаны к этому показателю», — рассказал эксперт.

Собеседник ИА Регнум отметил, что в России неоднократно высказывали инициативы, касающиеся повышения МРОТ.

«Повышать «минималку» всё равно надо. Чтобы поддержать малоимущую часть населения, которая получает очень низкую зарплату и находится близко к черте бедности, а то и за чертой. К чему приводит повышение этого показателя? К росту заработных плат и различных выплат, к увеличению трудозатрат. С одной стороны, в России необходимо повышать стоимость труда, поскольку он недооценен хронически десятилетиями. Без повышения заработной платы появляются проблемы воспроизводства кадров, их расстановки и стимулирования. С другой стороны, если не растёт общая эффективность и не происходит масштабная технологическая модернизация, то рост трудозатрат со всеми вытекающими последствиями может приводить к снижению эффективности труда. Грубо говоря, к снижению рентабельности. И, конечно, вносить определённый вклад в инфляцию. Так что повышение «минималки» должно сопровождаться системными мерами», — прокомментировал эксперт.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить нынешний МРОТ — 19,2 тысячи рублей — до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовили к внесению на отзыв в правительство. Авторы инициативы, как указано в пояснительной записке к законопроекту, на которую сослались «Известия», пояснили, что она нацелена на обеспечение достойного уровня жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций.

Рекомендации депутатов направлены в преддверии подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год, где этот показатель также установят.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на три тысячи рублей, или 18,5%, достигнув 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.

Президент России Владимир Путин 4 апреля объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы, указал глава государства, этот показатель должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей. Глава государства уточнил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Он подчеркнул, что рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан. Путин уточнил, что власти проводят индексацию МРОТ с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.