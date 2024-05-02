Москва, 2 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел намерено сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах, сообщила 2 мая газета «Коммерсантъ».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным», — рассказало издание.

Полиция, по её данным, уже подготовила проект изменений в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Поправки обсуждается в техническом комитете при Росстандарте «Безопасность дорожного движения». Изменения не коснутся тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.

Предлагается сделать триколор на автомобильных номерах обязательными. Работу над поправками к ГОСТу намерены завершить до конца года, однако точных сроков вступления в силу изменений пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внёс Росстандарт, ГИБДД направила в регионы разъяснения. При этом ранее за установку квадратного номера спереди автомобиля водителю грозил штраф 500 рублей.

В январе этого года официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ГИБДД не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан. До этого глава ГИБДД Москвы Александр Быков написал в одном из научных журналов статью, в которой рассказал о прогрессивных технологиях, которые можно внедрить в России. Среди них он выделил «умные светофоры», способные распознавать лица пешеходов по биометрическим данным.