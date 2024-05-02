Москва, 2 мая, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российские военные задействовали электросамокаты для того, чтобы оперативно доставлять еду и воду на позиции в зоне СВО. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Кадр из видео

В распоряжении агентства появились кадры с одного из направлений, на которых запечатлено, как один из военных едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий. Его заснял дрон.

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Это уже не первый случай применения бойцами ВС России нестандартного транспорта в зоне боевых действий. Так, в марте ИА Регнум узнало, что российские военные отправились на захват позиций ВСУ на на кроссовых мотоциклах. Как рассказал источник ИА Регнум, бойцы за считанные минуты добрались до позиций противника и успешно выполнили миссию.Всю операцию запечатлел дрон.