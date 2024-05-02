Пекин, 2 мая, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушения автотрассы на юге Китая возросло до 48 человек. Об этом 2 мая сообщило Центральное телевидение Китая.

XINHUA/WANG RUIPING/Global Look Press

«По состоянию на 14:00 сегодня (9:00 мск) обвал привёл к смерти 48 человек», ― сообщил телеканал.

Кроме того, ещё 30 человек получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для спасения и лечения раненых, своевременного расследования и устранения рисков и скрытых опасностей, сообщил портал Money UDN.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение на скоростной автомобильной трассе «Мэйда» в китайской южной провинции Гуандун произошло в ночь на 1 мая. После схода оползня рухнула часть полотна на участке дороги Мэйчжоу — Дабу.

Движение по магистрали закрыли в обе стороны. Длина пострадавшего участка составила 17,9 м, площадь — около 184,3 кв. м.

В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей. Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов 31 человека, их доставили в больницу. Изначально сообщили о гибели не менее 19 человек.

Позднее сообщили о 24 погибших. На утро 2 мая стало известно о 36 погибших. Кроме того, возросло и количество обнаруженных спасателями под завалами автомобилей — нашли 23 машины. В больницах на стационарном лечении остались 30 человек, их жизням ничего не угрожает.

Специалисты продолжают работы по ликвидации последствий обрушения автотрассы. Как заявили власти провинции Гуандун, причиной обрушения дорожного полотна могли стать сильные ливни, обрушившиеся на регион на прошлой неделе.