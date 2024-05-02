Киев, 2 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины намерено ограничить спутниковую съёмку подконтрольной Киеву территории. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба военного ведомства.

Sergii Kharchenko/Zuma/TASS

«Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съёмки территории Украины», — проинформировали в министерстве.

Название компании не уточняется намеренно «из соображений безопасности», добавили в ведомстве, заметив, что это единственная в мире компания, обеспечивающая ежедневную фотосъёмку всей территории планеты с разрешением 3–5 м.

Отмечается, что сделанные спутниковыми компаниями снимки якобы может через третьих лиц получить Россия, чтобы использовать их в военных целях.

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России Юрий Ласточкин 15 апреля заявил, что мощь отечественного оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать новые применяемые украинскими войсками терминалы Starlink в список целей для воздействия. Военный подчеркнул, что данные разведки в ходе спецоперации многократно подтвердили использование большого количества терминалов Starlink практически во всех звеньях управления ВСУ.

Позднее в этот же день военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев заявил ИА Регнум, что Ласточкин, говоря о воздействии на терминалы Starlink ВСУ, вероятнее всего, имел в виду в первую очередь возможность их электронного подавления. Эксперт допустил, что у российских военных могли появиться какие-то новые технические возможности в области РЭБ.