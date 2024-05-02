Курган, 2 мая, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Количество затопленных жилых домов на территории Курганской области снизилось ко 2 мая до 648. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Sergey Nikiforov/Global Look Press

Отмечается, что за сутки вода ушла из 60 жилых и 145 дачных домов, а также с 51 приусадебного участка в четырёх муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский, Белозерский и город Курган).

«По состоянию на 2 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населённых пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов», — проинформировали в ведомстве.

В зоне подтопления также продолжают оставаться шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана снизился до 843 сантиметров. По информации регионального главка МЧС, это на семь сантиметров ниже отметки «опасное явление».

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева 27 апреля ушла в отставку по собственному желанию. Новым врио Кургана стала глава департамента социальной политики городской администрации Юлия Гурьянова, хорошо себя проявившая во время эвакуационных мероприятий.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 апреля заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.