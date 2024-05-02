Владивосток, 2 мая, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Рыбопромышленников Дальнего Востока обязали выплатить 17,4 млрд рублей в пользу государства в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

Вадим Жернов/РИА Новости

Суд на заседании 2 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам, в числе которых «крабовый король» Дмитрий Дремлюга.

«Арбитражный суд Приморского края <…> удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ к группе физических и юридических лиц <…> о солидарном взыскании в пользу Российской Федерации ущерба водным биологическим ресурсам на сумму более 17 млрд рублей», — уточнили в суде.

Суд признал ничтожными договоры о выдаче бизнесменам квот на вылов водных биоресурсов. Решение подлежит немедленному исполнению, однако у сторон есть месяц на его обжалование в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых был «крабовый король» Олег Кан. По данным ГП, с 2019 по 2024 год группа подконтрольных Кану лиц осуществляла вылов крабов и иных морепродуктов, которые на внутренний рынок не поставлялись, а вывозились в полном объёме за рубеж.

Кан сбежал из России, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю». В декабре 2022 года начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Но сторона обвинения посчитала ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными данными, соответствующая запись в ЗАГСе отсутствовала. Затем Генпрокуратура получила ответы на запросы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило заявление о ней инсценировкой.

Приморский краевой суд 26 апреля заочно признал Кана виновным в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на него. Именно Кан разработал план преступления.

Иск на сумму в 17,4 млрд рублей в Арбитражный суд Приморского края Генпрокуратура подала 25 января. Среди физлиц в числе ответчиков ведомство указало рыбодобытчика Дмитрия Дремлюгу. В настоящее время бизнесмен проживает за границей.