Вашингтон, 2 мая, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Украинские войска не могут эвакуировать тяжелораненых бойцов с поля боя, так как у них фактически развалена медицинская служба. Об этом 2 мая заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке американской армии Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice.

Ashley Chan/Global Look Press

По словам эксперта, ВСУ несут колоссальные потери на поле боя.

«Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию бойцов с поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могут их вытаскивать», — сказал он.

Макгрегор отметил, что положение раненых украинских бойцов стало таким отчаянным, что им приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы те доставили их до медпункта.

«Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Макгрегор заявил, что Киев может остаться без бойцов ещё до начала полномасштабного наступления российской армии. По его словам, украинские войска ежедневно теряют сотни военных, что приближает Украину к коллапсу.

Газета The Washington Post 28 апреля написала, что названные главой киевского режима Владимиром Зеленским в феврале цифры потерь украинской армии могут быть существенно занижены. Отмечалось, что он мог это сделать, чтобы не мешать новой волне мобилизации в стране.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что со стороны Украины в зоне боевых действий растёт паника. Представитель Кремля также указал на важность сохранять такую динамику.