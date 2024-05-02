Гуандун, Китай, 2 мая, 2024, 06:06 — ИА Регнум. До 36 человек возросло количество погибших в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы «Мэйда» в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом 2 мая сообщает агентство Xinhua.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Уточняется, что по состоянию на 05:30 по местному времени (00:30 мск) число погибших в результате ЧП составило 36 человек. Кроме того, возросло и количество обнаруженных спасателями под завалами автомобилей — найдено 23 машины. В больницах на стационарном лечении находятся 30 человек, их жизням ничего не угрожает.

Работы по ликвидации последствий обрушения автотрассы продолжаются. Как заявили власти провинции Гуандун, причиной обрушения дорожного полотна могли стать сильные ливни, обрушившиеся на регион на прошлой неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество погибших при обрушении участка скоростной автомагистрали «Мэйда» на юге Китая выросло до 24 человек.

Обрушение на трассе «Мэйда» произошло в ночь на 1 мая. После схода оползня рухнула часть полотна на участке дороги Мэйчжоу — Дабу, в яму провалились не менее 18 автомобилей. На месте ЧП начали поисково-спасательные работы.

Изначально сообщили о гибели не менее 19 человек. Спасатели достали из-под завалов 31 человека. Движение по магистрали закрыли в обе стороны. Длина пострадавшего участка составила 17,9 метра, площадь — около 184,3 кв. метра.