Тбилиси, 2 мая, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Флаг России порвали протестующие против законопроекта об иноагентах у парламента в Тбилиси. Об этом 1 мая сообщает Interpressnews.

Nicholas Muller/Global Look Press

Участники акции протеста повесили флаг на ворота парламента у служебного входа и хотели его поджечь. Когда им не удалось это сделать, демонстранты сорвали флаг России с ворот, порвали его и выбросили.

Законопроект об иноагентах оппозиционные грузинские депутаты называют российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. При этом в России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки найти связь между российским законом и грузинским законопроектом. Песков напомнил, что законы об ограничениях для иноагентов вводятся практически во всех странах, чтобы не допустить иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум восемь человек пострадали во время акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента в Тбилиси. При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне продолжающихся в Грузии массовых протестов заявила, что страна должна придерживаться курса на евроинтеграцию.

Массовые протесты оппозиционных политических партий Грузии против законопроекта об иноагентах возобновились вечером 28 апреля. 1 мая заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что во время митинга у здания парламента страны правоохранители задержали 63 человека. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты.

В среду, 1 мая, парламент Грузии в ходе пленарного заседания принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.