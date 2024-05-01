Тбилиси, 2 мая, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек пострадали во время акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента в Тбилиси. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба минздрава Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек. Их госпитализировали. Один из них уже выписан», — уточнили в ведомстве.

По данным телеканала «Рустави 2», для разгона протестующих силовики использовали водомёты и резиновые пули. В свою очередь, замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе опроверг информацию об использовании резиновых пуль полицейскими для разгона протестующих.

«В целях информирования сообщаем, что для отражения нападения на здание парламента полиция применила установленные законом специальные средства, а именно: водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Несмотря на полное правовое основание, сотрудники МВД резиновые пули не применяли», — заявил Дарахвелидзе на брифинге и добавил, что найденные на улицах резиновые пули могли принадлежать кому угодно, в том числе протестующим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне продолжающихся в Грузии массовых протестов заявила, что страна должна придерживаться курса на евроинтеграцию.

Фон дер Ляйен осудила сопутствующие беспорядками инциденты с применением насилия.

Массовые протесты оппозиционных политических партий Грузии против законопроекта об иноагентах, возобновились вечером 28 апреля. 1 мая заместитель главы МВД Грузии Дарахвелидзе сообщил, что во время митинга у здания парламента страны правоохранители задержали 63 человек. Он указал, что участники акции протеста совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания законодательного органа. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты.

В среду, 1 мая, парламент Грузии в ходе пленарного заседания принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.