Варшава, 1 мая, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Подозреваемый в попытке поджечь синагогу задержан сотрудниками полиции в Варшаве. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Варшавской полиции в соцсети Х (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Полицейские совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержали 16-летнего мужчину, гражданина Польши, имеющего отношение к инциденту, произошедшему сегодня ночью на территории синагоги на улице Твардой в Варшаве», — уточняется в сообщении.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик (Синагога Ножиков) является главной синагогой Союза еврейских общин Польши. Она единственная сохранившаяся после Второй мировой войны синагога в Варшаве. Попытка поджечь здание уже предпринималась в 1997 году, в результате чего пострадал вестибюль синагоги. С 2008 года в здании идёт реконструкция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Варшавы неизвестные злоумышленники пытались поджечь синагогу с помощью коктейля Молотова. Как сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, никто не пострадал. Бутылка с горючей смесью разбилась о стену здания, на стене остались следы сажи и копоти. Зданию серьёзного ущерба не нанесено.