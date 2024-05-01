Тбилиси, 1 мая, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Протестующие против закона об иноагентах покидают площадь после распыления силовиками слезоточивого газа над всей территорией площади перед парламентом в Тбилиси. Об этом 1 мая сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM

Перед распылением силовиками газа над площадью демонстранты пытались выломать дверь одного из входов в здание парламента, а затем разожгли костёр перед зданием.

Также МВД Грузии распространило заявление, в котором указывается, что протест участников митинга на проспекте Руставели, возле здания парламента, вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраниях, и принял насильственный характер. Участники протестной акции не выполняют законные требования правоохранителей, провоцируют столкновения с ними, бросают в силовиков различные предметы.

По этой причине МВД приступает к реализации предусмотренных законом мер по восстановлению общественного порядка.

«Мы еще раз призываем организаторов митинга, лидеров политических партий и участников соблюдать законные требования правоохранителей», — добавлено в заявлении МВД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько тысяч человек собрались 1 мая на митинге в Тбилиси в знак протеста против принятия в Грузии закона об иностранных агентах.

Парламент Грузии в ходе пленарного заседания 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая в стране партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря на протестные акции. По его словам, такая мера застрахует страну на годы от поляризации и радикализма.