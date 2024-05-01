Брюссель, 1 мая, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Заявления официальных лиц Европейского союза о том, что Россия якобы принимает меры против продолжающих работать в стране европейских компаний, являются дезинформацией, направленных против России. Об этом заявили в пресс-службе постоянного представительства РФ при Евросоюзе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного пара… Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом дипломаты ответили на заявление представителя дипломатической службы Евросоюза Петера Стано, осудившего решение России передать под управление АО «Газпром бытовые системы» активы итальянской и немецкой компаний Ariston и BSH Hausgeräte, специализирующихся на производстве бытовой техники.

В постпредстве напомнили, что именно Европейский союз развязал торгово-экономическую войну против России, а многочисленные санкции в отношении РФ стали одной из причин столкновения мирового сообщества с продовольственным и энергетическим кризисами.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля президент России Владимир Путинподписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний компаний Ariston и BSH Hausgeräte в управление «Газпром бытовые системы». В Евросоюзе призвали Россию отменить решение, поскольку оно якобы нарушает международное право. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов, которого вызвали в МИД страны, заявил, что передача активов прошла в правовых рамках, а соответствующие шаги являются ответом на недружественные и противоречивые международному праву действия Запада.