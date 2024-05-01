Мадрид, 1 мая, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в Мадриде после победы над россиянином Кареном Хачановым из-за травмы бедра. Об этом итальянец сообщил 1 мая в соцсети X (бывш. Twitter).

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«Очень грустно отказаться от участия в следующем матче здесь, в Мадриде», — написал он.

Синнер сообщил, что бедро начало беспокоить его несколько дней назад и боль постепенно нарастала. По рекомендации врачей он решил не усугублять ситуацию и выйти из соревнований.

Соперником Синнера в дальнейшем мог стать российский теннисист Даниил Медведев, который является третьей ракеткой мира. Он 30 апреля победил казахстанца Александра Бублика и впервые прошёл в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Россиянину предстоит встреча с чехом Иржи Легечкой.

29 апреля российская теннисистка Мирра Андреева победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде итальянку Ясмин Паолини и прошла в четвертьфинал. Россиянке в этот день исполнилось 17 лет. Её соперницей будет белорусская теннисистка Арина Соболенко.