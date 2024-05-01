Москва, 1 мая, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» не рассматривает Станислава Черчесова и Валерия Карпина в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом 1 мая заявил спортивный директор клуба Томаш Амарал.

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«Он (Черчесов. — Прим. ИА Регнум) не в списке, это моё решение», — сказал Амарал в интервью «Матч ТВ».

Он добавил, что в списке нет и Карпина, и нидерландского тренера Паскаля Янсена, о возможности назначения которого сообщали ранее СМИ.

Также Амарал рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сам попросил об отставке.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля «Спартак» сообщил об увольнении Абаскаля, который возглавлял команду с июня 2022 года. В последнем матче под его руководством команда с минимальным счётом (0:1) проиграла «Сочи» на выезде. В двух предыдущих играх «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и обыграл «Динамо» (2:0).

После увольнения Абаскаля команду возглавил его помощник Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» дважды выиграл в РПЛ — у «Ростова» (5:1) и «Локомотива» (3:2), а также сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Кроме того, в Кубке России «Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал Пути регионов.