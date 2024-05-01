Киев, 1 мая, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Количество детей на Украине, изучающих русский язык, за два последних года сократилось более чем в 500 раз, остались только три школы, в которых его преподают, говорится в опубликованном 1 мая отчёте украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 2022 году в сравнении с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, снизилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года», — говорится в документе.

В следующий годовой период этот показатель снизился ещё в пять раз. В трёх оставшихся школах, где преподают русский язык, 45 классов, в них учатся 768 детей.

Креминь добавил, что благодаря такому сокращению удалось стремительно нарастить показатель по числу школьников, изучающих украинский язык. По его мнению, этот процесс дерусификации якобы происходит без административного давления.

Как сообщало ИА Регнум, Креминь 20 марта возмутился, что на Украине осталось много детских садов с русскими словами в названии. По его словам, на это жалуются некоторые жители. Служба омбудсмена провела экспертизу, выявив такие названия, как «Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Солнышко» и др.

29 апреля замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, как её преследовала СБУ за занятия, посвящённые русскому языку и русской культуре, когда регион находился под контролем Киева. Женщина в том числе провела 1,5 месяца в одиночной камере, её обвиняли в госизмене.