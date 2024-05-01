Херсон, 1 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Шесть лесных пожаров начались в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ за последние два дня, сообщил 1 мая губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском», — написал он.

Сальдо отметил, что к вечеру 1 мая спасатели ликвидировали все пожары в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля украинские войска обстреляли село Юбилейное в Херсонской области, повредив три жилых дома. В тот же день ВСУ атаковали с помощью дрона машину местного торговца в Новой Каховке, уничтожив автомобиль и товар, который в нём был.

28 апреля украинские боевики обстреляли жилые кварталы в Каховке и Новой Каховке. От взрывов пострадали два человека, их госпитализировали.