Симферополь, 1 мая, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое пострадали 1 мая при столкновении на железнодорожном переезде Богемка в Джанкойском районе Крыма товарного поезда с автомобилем ВАЗ-2106, сообщило главное следственное управление СК по региону в Telegram-канале.

СУ СК Крым

«Погиб мужчина — пассажир автомобиля. Водитель и ещё два пассажира — женщина и её шестилетняя дочь в тяжёлом состоянии доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Личности погибшего и пострадавших установили, это семья местных жителей. Глава регионального СУ СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием. Правоохранители устанавливают причины аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля на железнодорожном переезде Икабья — Сенаторский в Бурятии поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб мужчина. Машина выехала на переезд перед поездом, машинист включил экстренное торможение, но столкновение всё равно произошло.

1 мая в Лос-Анджелесе (США) столкнулись поезд и автобус, выехавший на железнодорожные пути. Пострадали 55 человек, из которых 18 госпитализировали.