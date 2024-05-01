Рим, 1 мая, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Депутата парламента Италии Пьеро Фассино обвиняют в краже флакона духов Chanel стоимостью €100 из магазина duty free, сообщила 1 мая итальянская газета La Repubblica.

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В полицию обратились сотрудники магазина. Продавец рассказал, что это была вторая попытка кражи. По его словам, в декабре 2023 года он узнал политика и увидел, как тот прячет флакон. Продавец сказал об этом депутату, но тот ответил, что собирается заплатить и спросил, где касса.

«27 марта, когда я увидел, как он снова вошёл к нам, я подумал: «Интересно посмотреть, произойдёт ли это ещё раз?» — сказал продавец.

Он сообщил, что был с коллегой. Она пошла за охраной, а первый продавец начал наблюдать за Фассино. Вскоре политик положил духи в карман, его задержали и вызвали полицию, при этом депутат пытался заплатить, пока не прибыли правоохранители.

Фассино заявил, что не собирался красть духи. По его словам, он разговаривал по телефону, когда шёл по магазину, а в другой руке нёс чемодан, поэтому положил флакон в карман, планируя расплатиться на кассе, но его задержали. Однако на кадрах с камер видеонаблюдения не видно, чтобы депутат ходил с телефоном в руке.

«Тривиальный и прискорбный инцидент, который заслуживал бы спокойного расследования, возмутительным образом превращается в информационную атаку, в настоящий параллельный судебный процесс, единственным объяснением которого является известная фамилия причастного к делу гражданина», — прокомментировал интерес общественности к делу адвокат депутата Фульвио Джанария.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании в апреле сообщили о росте числа дневных краж в стране до рекордного уровня. Их число выросло до 71% в отношении общего количества краж. По мнению экспертов, это связано с в том числе резким сокращением работы полиции.