Москва, 1 мая, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Из европейских библиотек за два года украли порядка 200 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина, сообщила 1 мая газета The New York Times со ссылкой на данные Европола.

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«Полиция расследует обширную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века — в первую очередь ранних изданий Пушкина — из библиотек по всей Европе», — говорится в материале.

По данным Европола, с 2022 года из Латвийской национальной библиотеки в Риге, библиотеки Вильнюсского университета, Государственной библиотеки Берлина, Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, Национальной библиотеки Финляндии, Национальной библиотеки Франции, а также университетских библиотек Парижа, Женевы, Чехии пропали редкие книги русских писателей. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета. Там пропало 78 книг.

Стоимость каждой из украденных книг оценивается от десятков до сотен тысяч долларов. В странах Европы по подозрению в кражах книг арестовали девять человек. Четверых из них задержали в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами.

Как сообщает газета, злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии. Так в апреле 2022 года двое мужчин пришли в библиотеку Тартуского университета, второго по величине города Эстонии. Они попросили библиотекаря ознакомиться с первыми изданиями XIX века произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя. Они представились исследователями и рассказали, что один из них собирается подать заявку на стипендию в США. Около десяти дней мужчины потратили на изучение редких книг.

Спустя четыре месяца, во время плановой инвентаризации в библиотеке Тартуского университета, выяснилось, что восемь книг, которые изучали эти мужчины, подменили на высококачественные копии.

Серия краж редких книг русских классиков заставила европейские библиотеки усилить охрану.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января французская полиция задержала группу воров, которая похищала из библиотек по всей Европе книги русской классики, включая раритетные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Так во Французской национальной библиотеке пропало как минимум восемь книг, стоимость которых оценивались в 650 тысяч евро.

В феврале западные СМИ сообщили, что сумма украденных из европейских библиотек раритетных изданий русских классиков, включая Александра Пушкина, превысила 2 млн евро. Звучала версия, что книги могли быть похищены гражданами Грузии для дальнейшей продажи изданий в России.