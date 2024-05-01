Тольятти, Самарская область, 1 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Пассажирский теплоход с 216 пассажирами на борту сел на мель на Волге вблизи Тольятти вечером 1 мая.

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«Пассажирский теплоход «Сергей Кучкин», выполняющий рейс по маршруту Самара — Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волге», — сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Теплоход снял с мели буксир «Шлюзовой-33» и направил к причалу речного вокзала Тольятти. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Повреждений судна и пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, приблизительно в 24 км от японского острова Хоккайдо. Танкер, который следовал с Камчатки в Находку, сообщил о проблеме береговой охране Японии, к нему направили спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не удалось. Информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера не поступало.