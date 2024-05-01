Москва, 1 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Российские военные сбили разведывательный беспилотник «Фурия» Вооружённых сил Украины в небе над освобождённой территорией Харьковской области, сообщила 1 мая Военно-гражданская администрация области.

Mil.ru

«В небе <…> российские военные сбили украинский разведывательный беспилотник «Фурия», — сообщила Военно-гражданская администрация Харьковской области в Telegram-канале.

Там отметили, что дрон используется в украинской армии и Службе безопасности Украины.

Как сообщало 30 апреля ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства в зоне спецоперации. По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения СВО российские подразделения ликвидировали 23 619 беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы Росгвардии сбили украинский беспилотник «Фурия» в Харьковской области в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что дрон типа А1-СМ «Фурия» росгвардейцы сбили в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск. ВСУ используют БПЛА такого типа для воздушной разведки, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня.