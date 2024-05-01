Вашингтон, 1 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В США пока не наладили выпуск в достаточных количества урана-235, в котором нуждаются атомные электростанции страны. России, не дожидаясь рестрикций, следует отказаться от поставок этого сырья в Соединённые Штаты Америки в ответ на развязанную против санкционную войну.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое мнение озвучил ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Пётр Арефьев, комментируя принятие Конгрессом США законопроекта о запретк на импорт из России урана для нужд атомной энергетики.

Эксперт обратил внимание на то, что в США буквально недавно получили первые 90 килограммов урана для атомных электростанций. Соответственно, у американцев нет пока внушительных промышленных наработок.

Достаточно веские основания для отказа от поставок обогащённого урана в США возникли ещё в 2014 году, уверен Арефьев. Именно тогда, на фоне воссоединения Крыма с Россией и начавшегося на юго-востоке Украины вооружённого противостояния, коллективный Запад под эгидой США резко усилил санкционное давление на российскую экономику.

«Не ясно, насколько США уже запаслись нашим ураном. К сожалению, данные закрыты. Но они увеличивали закупки. И сейчас главный вопрос — успеют ли они нарастить промышленное производство до того, как иссякнут их запасы. Если нет, то для них это очень опасно. Если в какой-то момент урана-235 хватать не будет, то на восточном побережье США может просто наступить блэкаут. И для Штатов это гораздо более опасно, чем для России потерять платёжеспособного клиента», — прокомментировал эксперт.

Но если предположить, что накопленных запасов урана у Штатов недостаточно, чтобы полностью избавиться от внешних поставок, и законопроект, который конгрессмены отправили на подпись в Белый дом, это в самом деле всего лишь политический «пиар», то у России появится рычаг, отметил Арефьев.

«Если это будет для них проблемой, то важно не возобновлять эти поставки. Для этого понадобится только политическая воля», — резюмировал эксперт.

Сенат США одобрил в ходе заседания 30 апреля законопроект, запрещающий импорт обогащённого урана из России. Законопроект направлен в Белый дом, на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект единогласно одобрили американские законодатели, он вступит в силу через 90 дней с момента подписания. Документ подразумевает введение ограничений на срок до 2040 года.

При этом отмечается, что до 2028 года министерство энергетики США по согласованию с государственным секретарём и министром финансов допускает выдачу временных разрешений на импорт российского урана.

По данным Bloomberg, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащённого урана в США, обеспечивая примерно на четверть потребности более 90 коммерческих атомных реакторов в стране.

Однако поскольку законопроект о запрете поставок урана из России, принятый Сенатом США, позволяет право продолжать закупки в рамках временных разрешений, то его принятие придаёт инициативе характер обычного политического «пиара». Такой вывод озвучил 1 мая главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

По его словам, суть нового американского закона сводится к тому, что покупать российский урановый продукт «нельзя, но если очень хочется, то можно».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди заявил, что США чрезмерно зависят от российского ядерного топлива. Позднее издание Financial Times сообщило, что представители атомной отрасли ожидают запрета на импорт обогащённого урана из России в 2024 году. А 19 апреля президент Байден в ходе выступления в Вашингтоне с предвыборной речью заявил о намерении устранить эту зависимость. По его словам, в США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана.