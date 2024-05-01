Тбилиси, 1 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек собрались на митинге в Тбилиси в знак протеста против принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом 1 мая сообщил телеканал RT.

РИА Новости

Площадь перед парламентом на проспекте Руставели полностью заполнена людьми. Люди находятся на самом проспекте, который перекрыт, и на улицах, ведущих к служебным входам в парламент.

Отмечается, что мобилизованы усиленные наряды полиции, дежурит спецназ, стоит специальная техника.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии в ходе пленарного заседания 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая в стране партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря протестные акции. По его словам, такая мера застрахует страну на годы от поляризации и радикализма.

Очередная волна протестов в Грузии из-за законопроекта об иноагентах началась в середине апреля, когда парламент приступил к рассмотрению документа. 29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам, несмотря на митинги, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Вечером 30 апреля у стен парламента Грузии представители неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах, собрались на митинг. Спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих, чтобы оттеснить их от входа в здание парламента. Позднее большая часть протестующих отошла от здания парламента.

Замминистра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе 1 мая сообщил, что во время митинга задержали 63 человека. По его словам, участники протестной акции совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания парламента, бросали в полицейских различные предметы и мешали автомобильному движению на набережной.