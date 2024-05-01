Тбилиси, 1 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Парламент Грузии в ходе пленарного заседания 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении, за него проголосовали 83 депутата. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Parliament.ge

«Необходимо принять законодательный акт, определяющий понятие организаций, проводящих интересы иностранных держав», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Против проголосовали 23 депутата.

Парламентарии рассматривали проект закона постатейно в течение двух дней.

Как сообщало ИА Регнум, обсуждение законопроекта об иноагентах проходит при активном сопротивлении ряда оппозиционных партий. 1 мая в зале заседания произошла очередная драка между сторонниками и противниками этой инициативы. 15 апреля, когда проект закона рассматривали в первом чтении, народные избранники также устроили потасовку.

Решение правящей партии «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» принять законопроект об иноагентах также вызвало негативную реакцию у неправительственных организаций, которые могут попасть под его действие. Они и оппозиционные партии с 15 апреля проводят протесты возле парламента. Акция, начавшаяся 30 апреля, переросла в беспорядки, пострадали шестеро полицейских, за ночь задержали 63 человека.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 1 мая заявил, что «Грузинская мечта» не откажется от принятия закона об иноагентах, несмотря на «дискомфорт», который приходится испытывать из-за протестов. Он также призвал полицию проявлять как можно больше терпения к участникам акций.