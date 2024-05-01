Мелитополь, 1 мая, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Российские военные подняли флаг страны над селом Работино в Запорожской области. Об этом 1 мая сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда.

Рогов добавил, что в Работино ещё остались точечные очаги сопротивления противника, там продолжаются стрелковые бои.

По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, но часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, поскольку село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Рогов сообщил, что основные силы украинской армии оставили Работино. По его словам, российские военные вели зачистку оставшихся в селе небольших групп бойцов ВСУ, у которых нет связи и которые не знают, что вокруг них уже нет сослуживцев.

До этого Рогов заявил, что российская армия полностью освободила посёлок Работино. Он также пообещал позднее уточнить все подробности освобождения.

При этом Минобороны России информацию об освобождении села не подтверждало.