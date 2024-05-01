Екатеринбург, 1 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Вандалы осквернили памятник на могиле группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Об этом 1 мая сообщил сотрудник Свердловского краеведческого музея Николай Неуймин.

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На памятнике «дятловцам» появились неприличные рисунки и надписи, а также нацистская свастика. Больше всего пострадала фотография Семёна Золотарёва, которую сорвали с памятника.

«Надписи с похожими рисунками и почерком я уже видел на других памятниках на Махайловском и Ивановском кладбищах. Значит, их сделал один и тот же человек или группа людей. Но это явно сделал кто-то неадекватный», — привёл слова Неуймина KP.RU.

Отмечается, что в полиции сообщили о начале проверки и поиске вандалов.

Как ранее передавало ИА Регнум, Калининградский областной суд приговорил 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы в Калининграде, в которой захоронены 1200 советских воинов. Установлено, что они распивали возле могилы алкоголь, забрали и сожгли цветы, возложенные на мемориал в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам.