Москва, 1 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Пример поколения ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сейчас, является надёжной опорой и помогает в воспитании молодёжи, заявил 1 мая президент России Владимир Путин в обращении к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надёжной опорой, помогает в воспитании молодёжи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество», — отметил глава государства.

Российский лидер особо отметил, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, подвиге народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.

Путин также выразил уверенность, что фестиваль вызовет большой интерес, станет ярким событием в числе мероприятий, посвящённых Дню Победы.

В конце обращения глава государства отметил активную работу организаторов фестиваля «Дорога на Ялту», а также пожелал его гостям и участникам здоровья, незабываемых впечатлений и всего самого доброго.

С 28 апреля по 1 мая 2024 года в Кремлевском дворце проходит музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Иностранные участники из 15 стран исполнили советские военные песни на своих языках дуэтом с российскими звездами. Финал конкурса состоится 1 мая. В 2024 году его участниками стали исполнители из разных стран, включая Германию, Египет, Индонезию, Францию, Италию, Китай, Грецию, Мадагаскар.

Среди российских звёзд на сцене Кремля выступят Зара, Ярослав Сумишевский, Юта, актёры Екатерина Гусева, Анна Большова, Дмитрий Дюжев и другие. Прозвучат такие легендарные композиции, как «Священная война», «Майский вальс», «Прощание славянки», «Враги сожгли родную хату» и другие.