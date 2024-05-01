Москва, 1 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Арктическое вторжение начнётся в Москве 2 мая, а в ночь с 4 на 5 мая ожидаются заморозки, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Уже в четверг в Центральной России начнётся перманентное арктическое вторжение. В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха», — сообщил синоптик в Telegram-канале.

Тишковец предупредил, что под утро в Москве 2 мая похолодает до +3…+8°С, днём температура воздуха прогреется не выше +9…+14°С. В пятницу, 3 мая, в условиях относительно малооблачной погоды, станет ещё холоднее. Ночью ожидается до –1…+4°С, а днём около +10°С.

По словам синоптика, заморозки до 0…–3°С ударят в ночь с 4 на 5 мая. Днём с приближением тёплого фронта начнутся дожди. Температура воздуха составит +9…+14°С.

На Пасху погода окончательно ухудшится, заявил Тишковец. Из-за североатлантического циклона в Москве ожидается дождь с порывами ветра до 15 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 30 апреля предупредил москвичей о заморозках в конце этой недели. По прогнозу синоптика, температура воздуха к 4 мая опустится до –1 °С.

При этом главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что средняя температура воздуха в мае в Москве будет выше климатической нормы. По ее словам, ливневых дождей в этом месяце не ожидается.