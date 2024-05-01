Москва, 1 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Оформление части доставляемых «Почтой России» из-за рубежа посылок с 30 апреля происходит с задержками из-за проблем с оплатой таможенных пошлин, предупредила в Telegram-канале Федеральная таможенная служба.

Дарья Драй ИА REGNUM

Сообщается, что у почтового оператора оказалось недостаточно средств на лицевом счёте, чтобы заплатить необходимые сборы. ФТС подчеркнула, что почтовый оператор является ответственным за выполнение таможенных платежей.

«Проблемы возникли только с «платными» международными почтовыми отправлениями», — говорится в сообщении.

Таможенники отметили, что проблема коснулась не более 0,2% от общего количества посылок, ввозимых в страну. Их пообещали оформить сразу после получения средств от «Почты России» и подачи декларации в таможню. Ведомство подчеркнуло, что не отправляет эти посылки обратно.

Порог беспошлинного ввоза товаров в России с 1 апреля 2024 года снизился с €1000 до $200 в связи с прекращением действия решения Евразийской экономической комиссии о временном повышении этой суммы, принятым в 2022 году. Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов объяснил, что решение поднять порог было чрезвычайной мерой, принятой из-за антироссийских санкций. Он также призвал ввести пошлину для всех видов товаров, приобретаемых через электронные площадки.