Москва, 1 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек поучаствовали в шествии «Май! Труд крут!» и праздничном флешмобе на международной выставке-форуме «Россия» 1 мая.

РИА Новости Шествие «Май! Труд крут!» на ВДНХ. Москва. 1 мая 2024

Шествие организовали Российские студенческие отряды (РСО) и Росмолодёжь совместно с дирекцией выставки «Россия».

«Сегодняшнее шествие — это символ единения, а оно у нас в крови. К нам присоединяются все — и случайные прохожие, и гости, которые приехали увидеть выставку. И день сегодня невероятный, сказочный — тысячи улыбок, музыка, солнце, хорошее настроение у всех. Россия объединяет!», — поделилась гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» открылась выставка «Трудовые династии» Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Создать постоянную выставку о трудовых династиях поручил президент России Владимир Путин, инициаторами создания стали члены семьи Рещиковых, представляющие одну из трудовых династий геофизиков. Экспозиция призвана показать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству.

С 4 ноября 2023 года на ВДНХ по указу главы государства проводят международную выставку-форум «Россия», которая проработает до 8 июля 2024 года. 25 апреля мероприятие посетил 11-миллионный гость, которым оказалась жительница Орла Ольга Лутова.