Белград, 1 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Проект резолюции в ООН о массовом убийстве в боснийской Сребренице в 1995 году, которую инициировали стран Запада, нацелены против всех этнических сербов и их государственности. Она нарушает даже Дейтонские соглашения, которые изначально ограничивали сербский суверенитет в Боснии и Герцеговине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такую оценку озвучил ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Вооружённому противостоянию в первой половине 90-х годов между народами, которые живут на территории бывшей Югославии, положили формальный конец так называемые Дейтонские соглашения, напомнил эксперт. Они, в частности, регулировали прекращение огня и разграничение враждующих сторон. По сути они знаменовали поражение этнических сербов, компактно проживавших в одной из бывших республик Югославии — Боснии и Герцеговине— в гражданской войне против объединённой хорвато-мусульманской группировки, которую поддержали воздушные силы НАТО.

Однако проект резолюции о произошедших летом 1995 года событиях в местечке Сребреница, которую внесли в Генассамблею ООН постоянный представитель БиГ совместно с представителями ряда западных стран, нарушает даже Дейтонские соглашения, уточнил собеседник ИА Регнум.

В проекте этой резолюции полностью проигнорировали и позицию нынешней Республики Сербской в составе БиГ, и соседней Сербии, заметил Гагарин. Неудивительно: массовое убийство в Сребренице, которое, справедливости ради, руководство Сербии признаёт военным преступлением, новый документ провозглашает геноцидом. Смысл этой инициативы очевиден: она нацелена против сербов как таковых. Последствия тоже сомнений не вызывают. Признание геноцидом событий в Сребренице позволит Западу многократно усилить давление и на Республику Сербскую в составе БиГ, чьё руководство не скрывает своей чёткой внешнеполитической ориентации на Белград и Москву, и на традиционно пророссийскую Сербию.

«Если подобная резолюция будет принята, а это означает признание акта геноцида, то становится понятной позиция президента Сербии, который заявил, что тогда на весь сербский народ будет возложена ответственность за этот геноцид. И получается, что сербский народ один будет отвечать за все кровавые деяния всех воевавших сторон. А таких эпизодов в ходе той войны было немало. И мы прекрасно понимаем, что последствия могут быть весьма печальными, включая ликвидацию государства как такового. Поэтому если выражаться фигурально, то эта резолюция — своего рода ядерная бомба», — прокомментировал Гагарин.

Поэтому позиция России, которую озвучил спецпредставитель страны в ООН, абсолютно ясна и однозначна, подчеркнул политолог.

«Тем более, если помнить, что в своё время Россия приложила достаточно много дипломатических усилий, чтобы прекратить войну, которая там была развязана», — резюмировал эксперт.

Проект резолюции о событиях в боснийской Сребренице, который продвигают в Генассамблее ООН постоянный представитель БиГ и представители ряда западных стран, нарушает Дейтонское соглашение. Об этом 30 апреля, в ходе заседания СБ ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на ситуацию и подчеркнул, что Россия как один из гарантов Дейтонского соглашения выступит против резолюции.

По словам Небензи, продвижение и дальнейшее возможное принятие проекта резолюции о «геноциде в Сребренице» не только окажет губительное влияние на БиГ, но и может привести к дестабилизации всего Балканского региона. Он также подчеркнул, что народы БиГ должны самостоятельно прийти к консенсусу относительно оценки своей истории.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Республику Сербскую в составе БиГ могут упразднить, если дату 11 июля признают Международным днём памяти «геноцида» в Сребренице. По его словам, в случае одобрения резолюции сербов приравняют к «геноцидальной нации». После этого, как предположил президент, БиГ сможет ликвидировать Республику Сербскую и потребовать выплаты репараций.

В свою очередь, председатель парламента Сербии Ана Брнабич, как передавало ИА Регнум, заявила, что голосование по резолюции о событиях в Сребренице на Генассамблее ООН грозит обесцениванием термина «геноцид» и авторитета всемирной организации. По её словам, историки сходятся во мнении, что в Сребренице произошло военное преступление, но оно не имело масштабов геноцида.