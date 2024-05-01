Москва, 1 мая, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале к 1 мая переделанный советский плакат времён Великой Отечественной войны с главой киевского режима Владимиром Зеленским вместо Гитлера.

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Политик взял за основу советский плакат 1941 года художников-карикатуристов Виктора Дени и Николая Долгорукова «Каждый удар молота — удар по врагу».

На нём изображён рабочий, каждый удар которого по наковальне направляет новые снаряды в карикатурно изображённого Гитлера, который от этого роняет из рук виселицу и окровавленный топор. При этом в варианте Медведева главу нацистской Германии заменили лидером киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, зампред Совбеза отмечал, что у России есть всё необходимое для победы — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность её жителей Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Политик подчеркнул, что отечественные предприятия производят оружие вместе со всем необходимым стране для благополучной жизни.

Медведев 26 апреля отметил, что победа в бою с новыми фашистами будет за Россией и враг не пройдёт. Политик также выразил уверенность в том, что участники акции «Диктант Победы» напишут его на самый высший бал.

Ранее в этот же день зампред Совбеза заявил, что Россия сегодня уничтожает новых фашистов на полях сражений и отражает атаки желающих подменить историю фейками и ложью. Медведев подчеркнул, что Россия этого не допустит.